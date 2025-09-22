Директория на компаниите
Verkada
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Verkada варира от $195K на year за L2 до $452K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $235K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verkada. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
(Начално ниво)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
$160K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

30%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (3.33% месечно)

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (2.50% месечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Verkada in United States е с годишно общо възнаграждение от $452,107. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verkada за позицията Софтуерен инженер in United States е $235,000.

