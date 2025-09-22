Директория на компаниите
Verkada
Средното общо възнаграждение за Инженер по продажби in United States в Verkada варира от $84K до $117K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verkada. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$90K - $106K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$84K$90K$106K$117K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

30%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (3.33% месечно)

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (2.50% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в Verkada in United States е с годишно общо възнаграждение от $117,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verkada за позицията Инженер по продажби in United States е $84,000.

