Възнаграждението за Рекрутър in United States в Verkada варира от $135K на year за L2 до $170K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verkada. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ГОД 1
20%
ГОД 2
30%
ГОД 3
40%
ГОД 4
В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)
30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)
40% се придобива в 4th-ГОД (3.33% месечно)
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
30%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)
30% се придобива в 4th-ГОД (2.50% месечно)