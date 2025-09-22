Директория на компаниите
Verkada
Verkada Рекрутър Заплати

Възнаграждението за Рекрутър in United States в Verkada варира от $135K на year за L2 до $170K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $150K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verkada. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

30%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (3.33% месечно)

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (2.50% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Рекрутър at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $178,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Рекрутър role in United States is $120,000.

