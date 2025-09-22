Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in United States в Verkada варира от $123K до $176K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verkada. Последна актуализация: 9/22/2025
Средно общо възнаграждение
10%
ГОД 1
20%
ГОД 2
30%
ГОД 3
40%
ГОД 4
В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)
30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)
40% се придобива в 4th-ГОД (3.33% месечно)
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
30%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В Verkada, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
30% се придобива в 3rd-ГОД (2.50% месечно)
30% се придобива в 4th-ГОД (2.50% месечно)