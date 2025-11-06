Директория на компаниите
Verizon
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на технически програми

  • Всички заплати в Мениджър на технически програми

  • Greater Dallas Area

Verizon Мениджър на технически програми Заплати в Greater Dallas Area

Възнаграждението за Мениджър на технически програми in Greater Dallas Area в Verizon възлiza на $180K на year за Principal Technical Program Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dallas Area възлiza на $201K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verizon. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Technical Program Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Program Manager 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 4 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (34.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на технически програми оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Verizon in Greater Dallas Area е с годишно общо възнаграждение от $214,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verizon за позицията Мениджър на технически програми in Greater Dallas Area е $204,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Verizon

Свързани компании

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси