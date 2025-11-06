Директория на компаниите
Verizon
  Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

  Raleigh-Durham Area

Verizon Архитект на решения Заплати в Raleigh-Durham Area

Възнаграждението за Архитект на решения in Raleigh-Durham Area в Verizon варира от $105K на year за Solution Architect до $157K на year за Principal Solution Architect. Медианният year пакет за възнаграждение in Raleigh-Durham Area възлiza на $104K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verizon. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Solution Architect
$96.8K
$91.9K
$2.3K
$2.5K
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$157K
$127K
$6.5K
$23.4K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (34.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Verizon in Raleigh-Durham Area е с годишно общо възнаграждение от $170,620. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verizon за позицията Архитект на решения in Raleigh-Durham Area е $121,000.

