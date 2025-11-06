Verizon Софтуерен инженер Заплати в Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area в Verizon варира от $79K на year за MTS 1 до $156K на year за PMTS. Медианният year пакет за възнаграждение in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area възлiza на $83K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verizon. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

График на придобиване Основен Алтернативен 1 33 % ГОД 1 33 % ГОД 2 34 % ГОД 3 Тип акции RSU В Verizon, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.00 % годишно )

33 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.00 % годишно )

34 % се придобива в 3rd - ГОД ( 34.00 % годишно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Verizon, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Verizon ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност