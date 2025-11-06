Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в Verizon варира от $111K на year за MTS 1 до $238K на year за DMTS. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verizon. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
$111K
$102K
$1.7K
$6.9K
MTS 2
$120K
$109K
$9.3K
$1.2K
MTS 3
$118K
$111K
$2.4K
$4.9K
MTS 4
$128K
$108K
$11.6K
$8.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
34%
ГОД 3
В Verizon, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)
34% се придобива в 3rd-ГОД (34.00% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Verizon, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност