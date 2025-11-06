Директория на компаниите
Verizon
  • Greater Hyderabad Area

Verizon Софтуерен инженер Заплати в Greater Hyderabad Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Verizon варира от ₹1.02M на year за MTS 1 до ₹4.89M на year за PMTS. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹1.46M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verizon. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
(Начално ниво)
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Виж 4 още нива
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (34.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Verizon in Greater Hyderabad Area е с годишно общо възнаграждение от ₹4,890,252. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verizon за позицията Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area е ₹1,379,503.

