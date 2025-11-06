Директория на компаниите
Verizon Софтуерен инженер Заплати в Greater Boston Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Boston Area в Verizon варира от $115K на year за MTS 4 до $232K на year за PMTS. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Boston Area възлiza на $170K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Verizon. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MTS 1
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
Виж 4 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (34.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Verizon, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Verizon in Greater Boston Area е с годишно общо възнаграждение от $233,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verizon за позицията Софтуерен инженер in Greater Boston Area е $136,000.

Други ресурси