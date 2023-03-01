Директория на компаниите
Veriff
Veriff Заплати

Заплатата в Veriff варира от $24,788 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $115,575 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Veriff. Последно актуализирано: 8/31/2025

Софтуерен инженер
Median $70.8K
Мениджър анализ на данни
$94.8K
Специалист по данни
$102K

Човешки ресурси
$94.3K
Продуктов мениджър
$114K
Проектен мениджър
$24.8K
Продажби
$116K
Мениджър софтуерно инженерство
$80.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Veriff е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $115,575. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Veriff е $94,528.

