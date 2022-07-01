Директория на компаниите
Verana Health
Verana Health Заплати

Заплатата в Verana Health варира от $161,000 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $192,500 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Verana Health. Последно актуализирано: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $193K
Специалист по данни
Median $161K
Продуктов мениджър
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Verana Health е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $192,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verana Health е $176,880.

Други ресурси