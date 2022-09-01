Директория на компаниите
VelocityEHS
VelocityEHS Заплати

Диапазонът на заплатите на VelocityEHS варира от $109,545 в общо възнаграждение годишно за Търговски инженер в долния край до $175,875 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на VelocityEHS. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $112K
Търговски инженер
$110K
Архитект на решения
$176K

ЧЗВ

