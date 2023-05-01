Директория на компаниите
Vector Flow
Работите ли тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Допринесете с нещо уникално за Vector Flow, което може да е полезно за другите (напр. съвети за интервюта, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За

    Vector Flow is a Physical Security technology company that helps automate security processes using data insights. Their cloud-enabled platform converts raw security data into intelligent insights to drive operational performance and business results. They automate key security processes such as Physical Identity & Access Management, COVID Return to Work Portal, Visitor Identity Management, SOC Automation, False Alarm Detection, and Reduction, etc. Their solutions leverage data intelligence to reduce security distractions and expand continuous intelligence, allowing security personnel to focus on important tasks and make faster decisions. #PIAM #SOC #AI #ML #Security #VIM

    https://vectorflow.com
    Уебсайт
    2019
    Година на основаване
    126
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозирани приходи
    Централа

    Получавайте проверени заплати във входящата си кутия

    Абонирайте се за проверени оферти.Ще получите разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат Политиката за поверителност и Условия за ползване apply.

    Представени обяви за работа

      Не са намерени представени обяви за работа за Vector Flow

    Свързани компании

    • Snap
    • Pinterest
    • Microsoft
    • Stripe
    • Uber
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси