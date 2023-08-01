Vectara Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на Vectara варира от $120,600 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $180,900 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Vectara. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $159K
Експерт по данни
$181K
Продажби
$121K

Най-високоплатената роля, докладвана в Vectara, е Експерт по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $180,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Vectara, е $158,750.

