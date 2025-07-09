Директория на компаниите
Vast Space
Vast Space Заплати

Заплатата в Vast Space варира от $153,000 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $184,116 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Vast Space. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Хардуерен инженер
$184K
Рекрутър
$153K
Софтуерен инженер
$167K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Vast Space е Хардуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $184,116. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Vast Space е $166,600.

