Директория на компаниите
VAST Data
Работите тук? Заявете вашата компания

VAST Data Заплати

Заплатата в VAST Data варира от $124,443 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $741,411 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VAST Data. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $124K
Клиентско обслужване
$150K
Мениджър софтуерно инженерство
$741K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В VAST Data, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в VAST Data е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $741,411. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VAST Data е $149,763.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за VAST Data

Свързани компании

  • DoorDash
  • Intuit
  • Stripe
  • Flipkart
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси