VAST Data Заплати

Заплатата в VAST Data варира от $124,443 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $741,411 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VAST Data. Последно актуализирано: 9/14/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В VAST Data, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.