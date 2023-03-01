Директория на компаниите
Vasion
Vasion Заплати

Заплатата в Vasion варира от $52,260 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $125,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Vasion. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $125K
Информационен технолог (ИТ)
$52.3K
Продажби
$89.6K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Vasion е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $125,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Vasion е $89,550.

