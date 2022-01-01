Директория на компаниите
Varonis
Varonis Заплати

Заплатата в Varonis варира от $64,675 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $203,732 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Varonis. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Бекенд софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $204K
Продажби
Median $110K

Информационен технолог (ИТ)
$84.6K
Маркетинг
$134K
Продуктов мениджър
$204K
Рекрутър
$66.5K
Инженер по продажби
$131K
Аналитик по киберсигурност
$64.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Varonis е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $203,732. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Varonis е $125,409.

