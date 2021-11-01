Директория на компаниите
Varicent
Varicent Заплати

Заплатата в Varicent варира от $8,654 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $141,924 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $86.2K

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $142K
Продуктов мениджър
Median $94.3K

Бизнес аналитик
$73.9K
Аналитик данни
$8.7K
Специалист по данни
$114K
Маркетинг
$84.4K
Продуктов дизайнер
$101K
Продажби
$92.4K
Технически Account Manager
$92K
ЧЗВ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Varicent adalah Мениджър софтуерно инженерство dengan total kompensasi tahunan $141,924. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Varicent adalah $92,181.

