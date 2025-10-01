Директория на компаниите
ValueLabs Софтуерен инженер Заплати в Greater London Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater London Area в ValueLabs възлiza на £44.6K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater London Area възлiza на £44.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ValueLabs. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в ValueLabs?

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ValueLabs in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £45,026. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ValueLabs за позицията Софтуерен инженер in Greater London Area е £44,836.

