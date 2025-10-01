Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в ValueLabs варира от ₹870K на year до ₹3.79M. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹1.53M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ValueLabs. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност