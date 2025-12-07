Директория на компаниите
Valera Health
Valera Health Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в Valera Health варира от $64.8K до $94.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Valera Health. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$74.4K - $84.8K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Valera Health?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Valera Health in United States е с годишно общо възнаграждение от $94,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Valera Health за позицията Програмен мениджър in United States е $64,800.

Други ресурси

