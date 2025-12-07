Директория на компаниите
Valera Health
Valera Health Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in United States в Valera Health варира от $107K до $155K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Valera Health. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$121K - $140K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$107K$121K$140K$155K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Valera Health?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Valera Health in United States е с годишно общо възнаграждение от $154,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Valera Health за позицията Анализатор на данни in United States е $106,600.

Други ресурси

