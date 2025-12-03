Директория на компаниите
USPTO
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Технически писател

  • Всички заплати в Технически писател

USPTO Технически писател Заплати

Средното общо възнаграждение за Технически писател in United States в USPTO варира от $62K до $90.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на USPTO. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$71.1K - $81.1K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$62K$71.1K$81.1K$90.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Технически писател заявки в USPTO за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в USPTO?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Технически писател оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически писател в USPTO in United States е с годишно общо възнаграждение от $90,270. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в USPTO за позицията Технически писател in United States е $61,965.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за USPTO

Свързани компании

  • Square
  • SoFi
  • Amazon
  • Coinbase
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/uspto/salaries/technical-writer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.