USPS
USPS Индустриален дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Индустриален дизайнер in United States в USPS варира от $62.3K до $88.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на USPS. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$70.5K - $80.3K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Индустриален дизайнер заявки в USPS за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

Какви са кариерните нива в USPS?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Индустриален дизайнер в USPS in United States е с годишно общо възнаграждение от $88,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в USPS за позицията Индустриален дизайнер in United States е $62,250.

