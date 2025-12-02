Директория на компаниите
Ushur
Ushur Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in India в Ushur варира от ₹2.66M до ₹3.72M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ushur. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$32.8K - $38.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$30.3K$32.8K$38.2K$42.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ushur?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Ushur in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,719,022. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ushur за позицията Рекрутър in India е ₹2,656,444.

