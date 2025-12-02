Директория на компаниите
Ushur Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в Ushur варира от $176K до $240K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ushur. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$188K - $228K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$176K$188K$228K$240K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ushur?

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Ushur in United States е с годишно общо възнаграждение от $240,120. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ushur за позицията Продуктов мениджър in United States е $175,950.

