Директория на компаниите
Ushur
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Консултант по управление

  • Всички заплати в Консултант по управление

Ushur Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in India в Ushur варира от ₹1M до ₹1.46M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ushur. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$13.1K - $14.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$11.4K$13.1K$14.9K$16.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Консултант по управление заявки в Ushur за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Ushur?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Консултант по управление оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в Ushur in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,457,655. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ushur за позицията Консултант по управление in India е ₹1,000,594.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ushur

Свързани компании

  • Intuit
  • Google
  • Pinterest
  • Tesla
  • Amazon
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ushur/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.