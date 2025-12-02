Директория на компаниите
Ushio
Ushio Хардуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Хардуерен инженер in Canada в Ushio варира от CA$100K до CA$146K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ushio. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$82.2K - $95.4K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ushio?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Ushio in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$145,656. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ushio за позицията Хардуерен инженер in Canada е CA$100,368.

