Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in Spain в UserZoom варира от €54.4K до €74.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на UserZoom. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$68K - $80.7K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в UserZoom?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в UserZoom in Spain е с годишно общо възнаграждение от €74,457. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UserZoom за позицията Продуктов дизайнер in Spain е €54,386.

