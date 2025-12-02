Директория на компаниите
UserTesting
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

UserTesting Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в UserTesting варира от $178K до $243K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на UserTesting. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$191K - $230K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$178K$191K$230K$243K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Мениджър на софтуерно инженерство заявки в UserTesting за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в UserTesting?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в UserTesting in United States е с годишно общо възнаграждение от $243,020. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UserTesting за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $178,075.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за UserTesting

Свързани компании

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.