Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на UserTesting. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$68.4K - $80.5K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$63.8K$68.4K$80.5K$88.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в UserTesting?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в UserTesting in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$123,099. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UserTesting за позицията Продуктов дизайнер in Canada е CA$88,379.

Други ресурси

