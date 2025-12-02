Директория на компаниите
UserTesting
Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на UserTesting. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$108K - $123K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$95.5K$108K$123K$136K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в UserTesting?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в UserTesting in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$187,945. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UserTesting за позицията Бизнес анализатор in Canada е CA$132,198.

Други ресурси

