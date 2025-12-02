Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Canada в Userful варира от CA$30.2K до CA$41.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Userful. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$23.6K - $28.1K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$21.8K$23.6K$28.1K$29.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Userful?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Userful in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$41,371. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Userful за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$30,219.

