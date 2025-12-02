Директория на компаниите
Userful
Средното общо възнаграждение за Бизнес развитие in Canada в Userful варира от CA$75.4K до CA$108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Userful. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$62.4K - $73K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$54.5K$62.4K$73K$77.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Userful?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес развитие в Userful in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$107,607. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Userful за позицията Бизнес развитие in Canada е CA$75,417.

Други ресурси

