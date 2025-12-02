Директория на компаниите
User Interviews
User Interviews Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в User Interviews варира от $166K до $232K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на User Interviews. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$179K - $209K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$166K$179K$209K$232K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в User Interviews?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в User Interviews in United States е с годишно общо възнаграждение от $232,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в User Interviews за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $165,750.

Други ресурси

