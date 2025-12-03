Директория на компаниите
U.S. Office of Personnel Management
Работите тук? Заявете вашата компания
U.S. Office of Personnel Management Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в U.S. Office of Personnel Management варира от $111K до $162K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S. Office of Personnel Management. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$127K - $145K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$111K$127K$145K$162K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в U.S. Office of Personnel Management?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в U.S. Office of Personnel Management е с годишно общо възнаграждение от $161,660. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S. Office of Personnel Management за позицията Информационен технолог (ИТ) е $110,970.

