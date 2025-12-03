Директория на компаниите
U.S. Naval Academy
U.S. Naval Academy Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in United States в U.S. Naval Academy варира от $31.6K до $44.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S. Naval Academy. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$35.9K - $42.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$31.6K$35.9K$42.5K$44.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в U.S. Naval Academy?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в U.S. Naval Academy in United States е с годишно общо възнаграждение от $44,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S. Naval Academy за позицията Консултант по управление in United States е $31,590.

