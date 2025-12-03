Директория на компаниите
US Metro Bank
Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в US Metro Bank варира от £81.6K до £112K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на US Metro Bank. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$118K - $140K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$109K$118K$140K$150K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в US Metro Bank?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор по киберсигурност в US Metro Bank е с годишно общо възнаграждение от £111,709. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в US Metro Bank за позицията Анализатор по киберсигурност е £81,596.

Други ресурси

