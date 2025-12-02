Директория на компаниите
U.S. Immigration and Customs Enforcement Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в U.S. Immigration and Customs Enforcement варира от $64.8K до $94.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S. Immigration and Customs Enforcement. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$74.4K - $84.8K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в U.S. Immigration and Customs Enforcement in United States е с годишно общо възнаграждение от $94,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S. Immigration and Customs Enforcement за позицията Специалист по данни in United States е $64,800.

