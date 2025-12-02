Директория на компаниите
U.S. Geological Survey
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

U.S. Geological Survey Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в U.S. Geological Survey варира от $111K до $161K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S. Geological Survey. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$126K - $146K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$111K$126K$146K$161K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Специалист по данни заявки в U.S. Geological Survey за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в U.S. Geological Survey?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в U.S. Geological Survey in United States е с годишно общо възнаграждение от $160,650. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S. Geological Survey за позицията Специалист по данни in United States е $110,700.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за U.S. Geological Survey

Свързани компании

  • Square
  • Roblox
  • Apple
  • Flipkart
  • Amazon
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-geological-survey/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.