Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in United States в U.S Department of State варира от $116K до $168K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S Department of State. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$131K - $153K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$116K$131K$153K$168K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в U.S Department of State in United States е с годишно общо възнаграждение от $168,236. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S Department of State за позицията Продуктов мениджър in United States е $115,927.

