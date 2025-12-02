Директория на компаниите
U.S Department of State
U.S Department of State Мениджър на съоръжения Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на съоръжения in United States в U.S Department of State варира от $140K до $192K на year.

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на съоръжения в U.S Department of State in United States е с годишно общо възнаграждение от $191,626. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S Department of State за позицията Мениджър на съоръжения in United States е $140,416.

