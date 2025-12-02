Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в U.S. Department of Energy варира от $115K до $164K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S. Department of Energy. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$132K - $154K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$115K$132K$154K$164K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в U.S. Department of Energy in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S. Department of Energy за позицията Специалист по данни in United States е $114,800.

