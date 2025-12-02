Директория на компаниите
U.S. Department of Energy
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в U.S. Department of Energy варира от $43.9K до $63.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на U.S. Department of Energy. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$50.4K - $57.4K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$43.9K$50.4K$57.4K$63.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в U.S. Department of Energy?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в U.S. Department of Energy in United States е с годишно общо възнаграждение от $63,885. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в U.S. Department of Energy за позицията Обслужване на клиенти in United States е $43,853.

Други ресурси

