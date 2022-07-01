Директория на компаниите
Uptake Technologies
Uptake Technologies Заплати

Заплатата в Uptake Technologies варира от $127,500 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $210,700 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Специалист по данни
$150K
Софтуерен инженер
$128K
Мениджър на софтуерно инженерство
$211K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Uptake Technologies е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $210,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Uptake Technologies е $149,745.

