Upstart Заплати

Заплатата в Upstart варира от $142,572 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $448,833 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Upstart. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Специалист по данни
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Мениджър на софтуерно инженерство
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Продуктов мениджър
L5 $339K
L6 $438K
Мениджър на науката за данни
Median $438K
Анализатор на данни
Median $165K
Финансов анализатор
Median $200K
Рекрутър
Median $210K
Бизнес анализатор
$189K
Човешки ресурси
$279K
Продуктов дизайнер
$143K
Програмен мениджър
$194K
Анализатор по киберсигурност
$185K
Мениджър на технически програми
$344K
Рисков капиталист
$279K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Upstart, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Upstart е Софтуерен инженер at the L6 level с годишно общо възнаграждение от $448,833. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Upstart е $279,353.

