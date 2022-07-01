Директория на компаниите
Upside
Upside Заплати

Заплатата в Upside варира от $54,888 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $251,250 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Upside. Последно актуализирано: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Продуктов мениджър
Median $230K
Продуктов дизайнер
$134K
Рекрутър
$153K

Продажби
Median $140K
Софтуерен инженер
$54.9K
Мениджър на софтуерно инженерство
$251K
УИкс изследовател
$146K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Upside е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $251,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Upside е $146,228.

