UPSIDE Foods Заплати

Заплатата в UPSIDE Foods варира от $79,600 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $139,296 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UPSIDE Foods. Последно актуализирано: 11/16/2025

Биомедицински инженер
$104K
Софтуерен инженер
$79.6K
Архитект на решения
$139K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в UPSIDE Foods е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $139,296. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UPSIDE Foods е $104,475.

